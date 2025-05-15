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15 мая, 12:36

Политика

Песков исключил присутствие Путина на переговорах в Стамбуле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не примет участия в российско-украинских переговорах в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет", – ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста телеканала CNN.

Встреча делегаций Москвы и Киева состоится по инициативе Путина во второй половине дня четверга, 15 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выделил для мероприятия свой рабочий офис в Долмабахче.

Как указывал ранее Песков, у российского лидера на этот день запланированы рабочие встречи. Однако неизвестно, где именно они пройдут.

Участие в переговорах не примет также и президент США Дональд Трамп, который до этого не исключал своей поездки в Стамбул. Тем не менее политик ожидает позитивных новостей по вопросу урегулирования ситуации на Украине в ближайшие дни.

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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