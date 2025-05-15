МИД РФ заявил о настрое на серьезные переговоры в Стамбуле с российской стороны

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Российская сторона настроена на серьезные переговоры с представителями Украины в Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва уже неоднократно подчеркивала свое намерение провести обстоятельную встречу, напомнила дипломат, добавив, что делегация РФ уже прибыла в Стамбул и готова к активной работе.

Захарова также сослалась на слова Владимира Путина, который акцентировал внимание на том, что прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта в Турции направлены на устранение его причин и установление прочного мира. Представитель МИД РФ при этом обвинила бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве диалога между странами.

Вместе с тем дипломат выразила уверенность, что украинская сторона не собирается прекращать боевые действия. По ее словам, это подтверждается планами, озвученными заместителем главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ириной Верещук.

Последняя заявила, что в мае на рассмотрение Верховной рады вынесут законопроект о системном обучении граждан действиям в условиях войны. В частности, речь в документе будет идти о территориальной обороне и гражданском сопротивлении.

Захарова охарактеризовала инициативу как "завуалированную всеобщую мобилизацию населения" с целью "обеспечения долгой войны до последнего украинца".

"Ни о каком мире, как вы понимаете, при таких законопроектах в Киеве не помышляют", – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Переговоры между Россией и Украиной стартуют после обеда 15 мая в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, их продолжительность определится ходом встречи.

Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.