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15 мая, 08:19

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ТАСС: делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной – СМИ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. Об этом ТАСС заявил источник.

Российско-украинские переговоры пройдут 15 мая. Встреча запланирована в рабочем офисе президента Турции Долмабахче ориентировочно на 10:00, указывали СМИ.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в ее состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Идею провести переговоры между РФ и Украиной без предварительных условий предложил Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский принял предложение и отметил, что ожидает от встречи договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными.

Новости мира: переговоры делегаций Москвы и Киева состоятся без посредников

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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