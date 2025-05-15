Reuters: Трамп не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американских чиновников.

Агентство отмечает, что об этом стало известно после того, как Владимир Путин утвердил состав делегации России на переговорах с Украиной в Турции.

При этом ранее Трамп не исключал своей поездки в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика для участия в переговорах.

Также Трамп заявил, что в ближайшие дни по вопросу урегулирования ситуации на Украине могут появиться позитивные новости. Глава Белого дома поблагодарил Катар за поддержку дипломатических усилий Вашингтона, в том числе и за помощь в вопросах России и Украины.

На сайте Кремля вечером 14 мая появилось сообщение об утверждении состава делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Согласно распоряжению Владимира Путина, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Также членами делегации обозначены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.