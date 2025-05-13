Замглавы МИД Рябков: прогнозы о перспективах переговоров в Стамбуле делать преждевременно

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Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков заявил, что пока делать прогнозы о перспективах возможных переговоров в Стамбуле по конфликту на Украине преждевременно, передает РИА Новости.

"Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву. Готовы ли они договариваться?" – задался вопросом Рябков.

В настоящее время российская сторона характеризует киевский режим и их спонсоров как недоговороспособных. Такой вывод замглавы МИД РФ сделал с учетом подхода киевских властей к делу. При этом, по его словам, Россия готова "серьезно и ответственно" подходить к переговорному процессу.

Рябков также заявил, что на переговорах будут подняты те темы, которые обсуждались ранее. Например, как обеспечить надежное и устойчивое урегулирование конфликта на Украине, уделив внимание первоисточникам кризиса и вопросам, связанным с денацификацией киевского режима. Кроме того, необходимо обеспечить признание тех реалий, которые сложились в последнее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ.

Замглавы МИД РФ также затронул тему взаимоотношений с Турцией. По его словам, Москва поддерживает с Анкарой интенсивный диалог. Он уточнил, что российская сторона обсуждает с турецкими коллегами, в том числе с послом Турции в Москве Танжу Билгичем, вопросы международной безопасности и взаимодействия на мировых площадках.

"Страна во многих отношениях ключевая. Поэтому сопоставление позиций, сверка часов, то, как это принято называть на дипломатическом языке, – это рабочие моменты. Ровно этим мы занимались вчера, встречаясь с турецким послом", – заключил Рябков.

Ранее Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия таким образом демонстрирует стремление к выявлению способов достижения мира на Украине. Он также сообщил, что предложение главы государства ориентировано на устранение первопричин кризиса.

В свою очередь, украинский президента Владимир Зеленский назвал инициативу Путина "хорошим знаком", но указал, что переговоры возможны лишь после прекращения огня. Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на прямые переговоры, так как они являются очень важными.

Только после этого Зеленский согласился на инициативу президента РФ, заявив, что "будет ждать" его в Стамбуле. Трамп не исключил, что может поехать в Стамбул, если это поможет в заключении мирного соглашения.

