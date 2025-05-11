Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Владимира Путина о прямых переговорах по конфликту. По его словам, "это хороший знак".

"Самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. <...> Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", – заявил Зеленский в своем телеграм-канале.

Путин предложил Украине "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это очень серьезное предложение, демонстрирующее готовность России к диалогу. Помощник президента Юрий Ушаков считает, что он должен проходить с учетом реальной ситуации и наработок 2022 года.

День переговоров по украинскому конфликту президент США Дональд Трамп назвал потенциально великим. Он указал, что продолжит работу с обеими сторонами, чтобы "убедиться, что это произойдет".

