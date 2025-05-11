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Президент США Дональд Трамп назвал потенциально великим день переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом американский политик написал в социальной сети Truth Social после соответствующего предложения Владимира Путина.

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная кровавая баня, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир", – заявил Трамп.

Президент США указал, что продолжит работу с обеими сторонами конфликта, чтобы "убедиться, что это произойдет". По словам Трампа, "наступает большая неделя". При этом США, помимо прочего, хотят сосредоточиться на торговле.

Путин на пресс-конференции по итогам встреч с зарубежными лидерами предложил Украине "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. Президент России уточнил, что у него запланирована беседа с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой планируется попросить предоставить возможность для переговоров.

При этом за три дня перемирия Украина пять раз попыталась напасть на границу России. По словам Путина, все атаки были отбиты, а противник понес большие потери.