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Французский президент Эмманюэль Макрон не исключил возможность размещения нескольких тысяч военных Запада на Украине. Об этом он сообщил газете Le Parisien.

Ключевым моментом глава Франции назвал присутствие войск на украинских территориях. Однако, отметил он, их количество может достигать нескольких тысяч, а не сотни тысяч.

"Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил: в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта", – добавил Макрон.

Газета взяла интервью у президента Франции, когда тот находился в поезде, следовавшем из Польши на Украину. В той же поездке в беседе с TF1 Макрон заявил, что размещение значительных военных сил Запада на Украине не имеет смысла.

По его словам, речь не идет о развертывании тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч европейских или западных военных, поскольку данная мера, по его мнению, будет бессмысленной.

При этом Кремль отрицательно оценивал идею ввода европейских миротворцев на Украину. Он уточнял, что миротворцы будут состоять из сил НАТО, что и было изначально причиной начала СВО.