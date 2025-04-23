Песков: РФ выступает против присутствия миротворцев Европы на Украине

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Россия выступает против присутствия миротворцев Европы на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что европейские миротворцы будут состоять из сил НАТО.

"Это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции", – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Для урегулирования украинского конфликта Вашингтон якобы хочет предложить Киеву размещение европейских миротворцев и других военных сил, не входящих в НАТО, на Украине, писали СМИ. Ожидается, что миротворцы будут работать вместе с РФ и Украиной для соблюдения режима прекращения огня.

При этом, по мнению журналистов, появление миротворцев из стран НАТО на украинских территориях маловероятно, так как это противоречит безопасности РФ, а само расширение Альянса было одной из причин начала СВО. СМИ также указывали, что военно-политический блок не имеет для этого достаточного количества сил и ресурсов.