FT: Украина готова пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта

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Киев готов пойти на некоторые уступки американскому президенту Дональду Трампу для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц Украины.

"Они готовы рассмотреть некоторые идеи, выдвинутые Трампом и его командой, не уточняя, какие именно", – говорится в публикации.



По версии журналистов, в числе предложений американцев фигурирует якобы размещение европейских миротворцев на Украине, а также других военных сил, не входящих в НАТО. Ожидается, что миротворцы будут работать вместе с РФ и Украиной для соблюдения режима прекращения огня.

Ранее в FT говорилось о планах Владимира Путина заморозить украинский конфликт по нынешней линии фронта. Позже эту информацию опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Американский лидер до этого подчеркнул, что планирует представить свой план по урегулированию в ближайшие пару дней. При этом в Кремле не знакомы с содержанием этого плана, отмечал Песков. Кроме того, в Вашингтоне все еще считают, что военного решения конфлитка на Украине нет.

