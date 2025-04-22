Госдеп заявил об отсутствии военного решения украинского конфликта

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Военного решения на Украине нет, заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге.

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп хочет дипломатического разрешения. Госсекретарь (Марко Рубио. – Прим. ред.) и президент говорили, что это не решишь военным путем", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Брюс, результаты встречи спецпосланника США Кита Келлога по Украине в Лондоне 23 апреля покажут, какие есть перспективы урегулирования.

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, США предложат странам Европы признать Крым российским на переговорах в Лондоне. Отмечается, что предложение будет сделано в рамках возможного мирного соглашения. Вашингтон также поднимает вопрос о замораживании линии фронта.

Кроме того, журналисты считают, что Украина примет условия России после выхода Трампа из переговорного процесса, сообщает радио КП со ссылкой на American Thinker. В СМИ отмечают, что конфликт дойдет до "естественного завершения", которое можно определить как результат "или/или". То есть Украина принимает условия России "в дипломатическом обмене" либо российская армия "навязывает их военным решением".

По данным издания, альтернативного пути для украинской стороны нет, так как нет "среднего пути и компромисса". РФ одерживает верх на линии боевого соприкосновения, и Соединенные Штаты должны это понимать.

Ранее Трамп заявил о намерении в ближайшие три дня представить собственный план урегулирования украинского конфликта. По словам американского лидера, были проведены "очень хорошие" встречи по Украине и России.

В то же время в Кремле уточнили, что не знакомы с содержанием плана Трампа. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, даже если бы документ был, его бы никто не делал публичным.