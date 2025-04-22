NYP: Трамп расскажет о своем плане по Украине в ближайшие три дня

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Американский лидер Дональд Трамп планирует в ближайшие три дня представить собственный план, который позволит урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на американскую газету New York Post, которая передает заявления главы Белого дома, сделанные накануне.

"У нас были очень хорошие встречи по Украине, России <…> Посмотрим, как это сработает", – добавил президент США.

Журналисты выяснили у одного из высокопоставленных чиновников из администрации Трампа, имя которого не раскрывается, что план американского лидера предполагает размещение войск Евросоюза (ЕС) на Украине после завершения конфликта.

Ранее Трамп заявил, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и урегулировании конфликта приближается развязка. Он не исключил возможность прекращения военной помощи Киеву, если мирные переговоры закончатся неудачно.

Американский лидер также выразил надежду, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута в период с 21 по 27 апреля. Однако, по версии СМИ, США и иные союзники Киева планируют утвердить план прекращения огня на Украине лишь на следующей неделе в Лондоне.

Журналисты отметили, что для привлечения Москвы к диалогу по этому поводу будет предложено ослабление санкций в отношении РФ и разблокирование замороженных активов.

СМИ также писали, что администрация президента США оказывает давление на властей Украины для того, чтобы они одобрили план урегулирования украинского конфликта, который предлагает Вашингтон.

