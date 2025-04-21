WSJ: Уиткофф может поехать в РФ после переговоров в Лондоне с властями Украины

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Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф может вновь приехать в Россию после переговоров с украинскими представителями в Лондоне. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По информации издания, кроме Уиткоффа, на встрече в Британии американскую сторону будут представлять спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. Если позиции Штатов, Европы и Украины совпадут, Уиткофф может отправиться в Россию, считают журналисты.

Предположительно, в Лондоне стороны будут обсуждать вопрос официального признания Соединенными Штатами Крыма российским регионом, а также снятия с обсуждения вступление Украины в НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что администрация США оказывает давление на украинское руководство для того, чтобы Киев принял план мирного урегулирования конфликта, который продвигает Вашингтон. Отмечалось, что план команды американского президента Дональда Трампа предполагает уступки в отношении Москвы.