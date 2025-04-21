WSJ: администрация США оказывает давление на Украину для принятия мирного плана

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Администрация Соединенных Штатов оказывает давление на украинское руководство для того, чтобы Киев принял план мирного урегулирования конфликта, который продвигает Вашингтон. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Отмечается, что план команды американского президента Дональда Трампа предполагает уступки в отношении Москвы.

Кроме того, по информации издания, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф может снова приехать в Россию после переговоров с украинскими властями, которые должны пройти в Великобритании.

Ранее СМИ уже сообщали, что команда Трампа собирается организовать еще одну встречу между Уиткоффом и представителями России. Отмечалось, что США на этой встрече хотят добиться от Москвы присоединения к рамочному соглашению по урегулированию украинского конфликта.

Соответствующий документ был представлен во время встречи представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины в Париже 17 апреля. Он в том числе включает в себя смягчение санкций против России в случае длительного прекращения огня.

