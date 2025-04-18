Bloomberg: США представили союзникам предложение по урегулированию на Украине

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Соединенные Штаты представили в Париже союзникам предложения по урегулированию на Украине. Они включают в себя смягчение санкций против России, передает Bloomberg со ссылкой на чиновников из Евросоюза.

"США представили союзникам предложения <…> включая краткое изложение условий прекращения боевых действий и ослабления санкций в отношении Москвы в случае длительного прекращения огня", – говорится в материале.

Как утверждают источники агентства, предложения американской стороны по урегулированию украинского конфликта в том числе подразумевают, что перешедшие под контроль России территории останутся за ней. Также предложения подразумевают отказ от обсуждений членства Украины в НАТО.

При этом один из чиновников в беседе с агентством отметил, что планы, которые необходимо обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию. Кроме того, европейские союзники не признают территории российскими.

Однако, по данным издания, чиновники США планируют добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.

В Париже 17 апреля прошла встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, которая была посвящена поиску вариантов перехода к прекращению огня и миру в ближайшее время.

Итоги переговоров американский Госдепартамент назвал обнадеживающими. Результаты были переданы главе российского МИД Сергею Лаврову.

Ранее сообщалось, что США намерены в скором времени оценить шансы на скорое урегулирование украинского конфликта. Как пояснил госсекретарь Марко Рубио, Вашингтон готов помочь в урегулировании только в том случае, если Москва и Киев покажут свой серьезный настрой.