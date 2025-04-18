Рубио заявил, что после 3 лет поддержки Украины США пора двигаться дальше

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Соединенные Штаты должны в ближайшие дни оценить, есть ли шансы на скорое урегулирование ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Если нет, то мы просто будем двигаться дальше с нашей стороны", – цитирует политика РИА Новости.

Вместе с тем Рубио заявил, что Вашингтон готов помочь в урегулировании украинского кризиса только в том случае, если Москва и Киев покажут свой серьезный настрой. Иначе, продолжил политик, США займутся чем-то еще.

Он напомнил, что США на протяжении трех лет вкладывали миллионы долларов в поддержку Украины, но сейчас наступило время сосредоточиться на других приоритетах.

Кроме того, политик назвал позитивными переговоры с представителями Украины в Париже и выразил ожидание на скорый ответ от Киева по соответствующей теме. Более того, по его словам, встреча с представителями Великобритании, Франции и Германии прошла в хорошем, конструктивном ключе.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, принявший участие в переговорах по Украине с Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, призвал Москву к немедленному прекращению огня по примеру Киева. При этом он не раскрыл подробности серии встреч в Париже, но указал, что переговоры продемонстрировали "общую приверженность глобальной безопасности".

"Мы усердно работаем с союзниками, чтобы обеспечить прочный мир на Украине", – приводит слова Лэмми радио КП, ссылаясь на The Standard.

Переговоры с участием США, Великобритании, Франции, Германии и Украины прошли в Париже 17 апреля. Американский Госдепартамент назвал обнадеживающими итоги этой встречи. После ее завершения Рубио поделился результатами с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Однако, по мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Киев обсуждал в Париже негативные последствия размещения миротворцев на Украине.