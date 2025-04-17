Ушаков назвал хорошим разговор Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа

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Разговор Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом был хорошим. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Хороший был разговор, многие темы были затронуты, как и политического характера, так и экономического", – заявил Ушаков в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

Помощник Путина подчеркнул, что больше всего стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины. При этом сроки проведения встречи российского и американского лидеров пока еще не согласовывались.

"И даже место не согласовывалось, хотя многие говорят про Эр-Рияд, в частности американские коллеги", – прокомментировал Ушаков.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. В ходе переговоров президент России попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир, утверждал спецпосланник Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что пока четких очертаний соглашения по урегулированию украинского конфликта нет, но есть политическая воля двигаться в этом направлении.

