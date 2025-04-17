Глава РФПИ Дмитриев: между Россией и США проходит полезный диалог

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Между Россией и США проходит полезный диалог, однако он усложняется атаками и дезинформацией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как он отметил, ряд стран, людей и структур пытаются препятствовать российско-американским переговорам.

"Очень активно идет пропаганда против России в США в различных масс-медиа", – цитирует Дмитриева РИА Новости.

Он уточнил, что прямой диалог между странами очень важен. Кроме того, в подобных условиях не менее важно выражать напрямую позицию России, что было сделано во время переговоров со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом, подчеркнул глава РФПИ.

Он также отметил, что встреча Владимира Путина и спецпосланника была продуктивной.

Уиткофф посетил Россию 11 апреля. В Санкт-Петербурге он встретился с Дмитриевым и Путиным.

Переговоры с российским президентом продлились около 4,5 часа. В ходе встречи они обсудили вопрос нормализации отношений России и США, а также урегулирование украинского конфликта.

Уиткофф рассказал, что Путин попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Кроме того, он заявил, что Россия и США находятся на грани "чего-то", что будет очень важным для мира в глобальном смысле.