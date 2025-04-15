Спецпосланник Уиткофф: Путин обратился к США с просьбой обеспечить постоянный мир

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Владимир Путин во время переговоров в Санкт-Петербурге попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Об этом сообщил спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Его слова приводит телеканал "360" со ссылкой на Fox News.

В переговорах, которые состоялись 11 апреля, также участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Встреча длилась примерно пять часов, напомнил Уиткофф. Он назвал беседу с российской стороной замечательной, хоть представителям Москвы и Вашингтона и потребовалось много времени, чтобы договориться.

Кроме того, по словам спецпосланника, Соединенные Штаты стали ближе к заключению сделки с Россией в контексте украинского кризиса. Уиткофф уверен, что РФ и США находятся на грани "чего-то", что будет очень важным для мира в глобальном смысле.

Ранее Трамп заявлял, что поставил Москве дедлайн по прекращению огня. Но точную дату лидер Штатов не назвал. При этом стороны пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта, указывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, требовали от РФ немедленно согласиться на полное перемирие без каких-либо условий.

