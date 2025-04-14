Лавров: РФ и США пока не согласовали основные параметры соглашения по Украине

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Россия и США пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию украинского конфликта, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто. Они обсуждаются", – заявил министр в разговоре с "Коммерсантом".

Кроме того, Лавров отметил, что в Штатах появились "разумные люди", совместно с которыми российская сторона обсуждает "элементарные" вопросы деятельности посольств. Они пришли в администрацию США после того, как ушли "ставленники" предыдущего американского президента Джо Байдена, подчеркнул глава МИД.

Тема регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента обсуждалась на переговорах РФ и США в Стамбуле 10 апреля. В рамках диалога стороны говорили о возможности банковского обслуживания работы диппредставительств. Они также поднимали тему организации новой встречи по устранению раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях.

На следующий день, 11 апреля, Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Их переговоры длились около 4,5 часа, а основной темой встречи были аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что визит Уиткоффа в Россию является шагом на пути к прекращению огня на Украине, а также к урегулированию украинского конфликта. По ее словам, американский лидер Дональд Трамп хочет "довести дело до конца".