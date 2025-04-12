Лавров указал на потенциал для движения вперед в отношениях РФ и США

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Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Глава дипломатического ведомства также подчеркнул, что контакты российской стороны и администрации президента США Дональда Трампа являются банальным, но необходимым диалогом. Это связано с тем, что страны не поддерживали связи во время президентского срока предшественника Трампа Джо Байдена.

"Администрация Байдена решила, что Россия должна извлечь урок. И этот урок, это наказание, будет заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко", – отметил Лавров.

Он также уточнил, что в настоящий период Россия и Штаты обсуждают предложение Вашингтона о совместных проектах, которое Москва не стала отвергать. Лавров подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывается от совместных инициатив в области экономики и урегулирования конфликтов.

10 апреля российские и американские делегации обсудили на переговорах в Стамбуле пути восстановления доверия. Как заявил посол России в США Александр Дарчиев, обе стороны признали необходимость устранения факторов, осложняющих двусторонние отношения.

Кроме того, российская и американская делегации договорились о беспрепятственном банковском обслуживании дипмиссий обеих стран. Достигнутые договоренности также гарантируют беспрепятственную оплату Россией взносов в ООН и другие международные организации.