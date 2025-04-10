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10 апреля, 18:05

Политика

Дарчиев заявил, что переговоры РФ и США прошли в позитивной атмосфере

Фото: ТАСС/ Андрей Палария

Переговоры России и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, который возглавлял российскую делегацию на переговорах.

"Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи", – передает РИА Новости слова Дарчиева.

По его словам, делегации обменялись нотами, которые гарантируют беспрепятственное банковское и финансовое обслуживание дипломатических миссий России и США, в том числе российские взносы в ООН и другие международные организации.

Дарчиев подчеркнул, что стороны также договорились о дальнейших мерах, необходимых для облегчения режима передвижения дипломатических сотрудников в стране пребывания, а также их визового оформления.

"По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются", – заключил дипломат.

Российские и американские делегации провели переговоры в Стамбуле 10 апреля. Встреча длилась почти шесть часов с перерывом на обед.

В ходе беседы обсуждались вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента, в том числе возможности банковского обслуживания работы диппредставительств.

Переговоры России и США в Стамбуле завершились

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