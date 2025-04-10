Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 13:20

Политика
Главная / Новости /

Песков: тема Украины не обсуждается в рамках переговоров РФ и США в Стамбуле

Тема Украины не обсуждается в рамках переговоров РФ и США в Стамбуле – Песков

Фото: kremlin.ru

Тема Украины не обсуждается в рамках переговоров России и США в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это переговоры по линии МИД и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", – подчеркнул он.

Также официальный представитель Кремля заявил, что временных ограничений для завершения консультаций между двумя странами нет.

Встреча делегаций началась в генконсульстве РФ в Стамбуле в 10:00. Ожидается, что она продлится около 4–5 часов. К 12:00 переговорный процесс подошел к середине. Стороны обсудили значительную часть повестки.

Москву представляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а Вашингтон – зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

На повестке обсуждение нормализации функционирования работы дипломатических представительств двух стран, а также возможное возобновление прямого авиасообщения между Россией и США.

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и США обсуждают в Стамбуле

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика