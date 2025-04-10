Песков: тема Украины не обсуждается в рамках переговоров РФ и США в Стамбуле

Фото: kremlin.ru

Тема Украины не обсуждается в рамках переговоров России и США в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это переговоры по линии МИД и Госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений", – подчеркнул он.

Также официальный представитель Кремля заявил, что временных ограничений для завершения консультаций между двумя странами нет.

Встреча делегаций началась в генконсульстве РФ в Стамбуле в 10:00. Ожидается, что она продлится около 4–5 часов. К 12:00 переговорный процесс подошел к середине. Стороны обсудили значительную часть повестки.

Москву представляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а Вашингтон – зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

На повестке обсуждение нормализации функционирования работы дипломатических представительств двух стран, а также возможное возобновление прямого авиасообщения между Россией и США.