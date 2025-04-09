Россия и США обсудят возобновление авиасообщения на переговорах в Стамбуле

Российская делегация прибыла в Стамбул на очередной раунд переговоров с представителями США. Встреча пройдет 10 апреля. По словам посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, одна из ключевых тем – возможное возобновление прямого авиасообщения между странами.

Как уточнили в МИД, формат встречи остается прежним. С российской стороны участие примут представители внешнеполитического ведомства, с американской – заместитель госсекретаря Соната Колтер. Переговоры не затронут темы Украины и безопасности.

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