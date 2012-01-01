Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 19:44

Общество
Главная / Истории /

Юрист Толмачев назвал преимущества альтернативных сделок с недвижимостью

Из однушки – в двушку: стоит ли покупать квартиру с помощью обмена

В 2025 году россияне могут вернуться к "советской схеме" покупки жилья через размен, считают эксперты. Насколько такой подход эффективен, разбиралась Москва 24.

Снизить кредитную нагрузку

Фото: depositphotos/depostock

Из-за высоких ставок по ипотеке в 2025 году в России вырастет количество альтернативных сделок купли-продажи квартир. Таким мнением в разговоре с агентством "Прайм" поделился эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский. Также специалист напомнил, что изначально подобная схема применялась преимущественно во времена СССР, но хорошо работает и сегодня.

Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка – либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя.
Алексей Кричевский
эксперт рынка недвижимости

По словам Кричевского, такой подход позволяет брать ипотеку на меньшую сумму. То есть если размер стандартного займа составляет 7 и более миллионов рублей (для Москвы), то при "советской схеме" речь идет лишь об 1–4 миллионах.

Ничего нового?

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

На данный момент порядка 70% сделок по недвижимости являются альтернативными, привел в разговоре с Москвой 24 личную оценку советник президента Гильдии риелторов столицы Константин Барсуков. Поэтому говорить о росте популярности такого подхода в 2025 году нецелесообразно, добавил он.

"Более того, схема существует дольше, чем ипотека. В СССР жильем обменивались в 95% случаев. Но люди просто переезжали с одного места на другое, а сами квартиры, поскольку не были приватизированы, оставались во владении государства", – сказал Барсуков.

По сравнению с советским временем сейчас изменилось только то, что владельцы жилплощадей передают друг другу право собственности на них, пояснил Москве 24 зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

По словам эксперта, практика пользуется спросом из-за ее простоты и в целом не требует брать на себя обязательство в виде ипотеки.

В договоре, как правило, прописывается, что условно Иванов переезжает к Петрову, Петров – к Иванову. Дополнительно они могут договориться о доплате. Но вообще здесь редко кто-то распоряжается какими-то деньгами и уходит от высоких процентов по займу.
Александр Толмачев
зампред Союза юристов Москвы и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ

Плюс из-за того, что такие сделки не предполагают финансовых вложений, при них ниже риск мошенничества. Поэтому даже если договор аннулируется, человек может попросту въехать обратно в собственную квартиру.

Толмачев добавил, что преимуществом здесь является и возможность сэкономить. Если при купле-продаже квартир собственникам нужно проводить две операции, то при обмене – лишь одну, а потому им нужно платить в два раза меньше пошлин.

Читайте также


Лукинова Анна

обществонедвижимостьистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика