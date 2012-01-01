Юрист Толмачев назвал преимущества альтернативных сделок с недвижимостью

В 2025 году россияне могут вернуться к "советской схеме" покупки жилья через размен, считают эксперты. Насколько такой подход эффективен, разбиралась Москва 24.

Снизить кредитную нагрузку

Из-за высоких ставок по ипотеке в 2025 году в России вырастет количество альтернативных сделок купли-продажи квартир. Таким мнением в разговоре с агентством "Прайм" поделился эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский. Также специалист напомнил, что изначально подобная схема применялась преимущественно во времена СССР, но хорошо работает и сегодня.



Алексей Кричевский эксперт рынка недвижимости Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка – либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя.

По словам Кричевского, такой подход позволяет брать ипотеку на меньшую сумму. То есть если размер стандартного займа составляет 7 и более миллионов рублей (для Москвы), то при "советской схеме" речь идет лишь об 1–4 миллионах.

Ничего нового?

На данный момент порядка 70% сделок по недвижимости являются альтернативными, привел в разговоре с Москвой 24 личную оценку советник президента Гильдии риелторов столицы Константин Барсуков. Поэтому говорить о росте популярности такого подхода в 2025 году нецелесообразно, добавил он.

"Более того, схема существует дольше, чем ипотека. В СССР жильем обменивались в 95% случаев. Но люди просто переезжали с одного места на другое, а сами квартиры, поскольку не были приватизированы, оставались во владении государства", – сказал Барсуков.

По сравнению с советским временем сейчас изменилось только то, что владельцы жилплощадей передают друг другу право собственности на них, пояснил Москве 24 зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

По словам эксперта, практика пользуется спросом из-за ее простоты и в целом не требует брать на себя обязательство в виде ипотеки.





Александр Толмачев зампред Союза юристов Москвы и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ В договоре, как правило, прописывается, что условно Иванов переезжает к Петрову, Петров – к Иванову. Дополнительно они могут договориться о доплате. Но вообще здесь редко кто-то распоряжается какими-то деньгами и уходит от высоких процентов по займу.

Плюс из-за того, что такие сделки не предполагают финансовых вложений, при них ниже риск мошенничества. Поэтому даже если договор аннулируется, человек может попросту въехать обратно в собственную квартиру.

Толмачев добавил, что преимуществом здесь является и возможность сэкономить. Если при купле-продаже квартир собственникам нужно проводить две операции, то при обмене – лишь одну, а потому им нужно платить в два раза меньше пошлин.