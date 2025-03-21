РБК: риелторы предложили ввести запрет на покупку квартир за наличные

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В России могут ввести запрет на покупку квартиры на вторичном рынке за наличные средства. С соответствующей инициативой обратился глава Союза участников рынка недвижимости Александр Попов к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, Росфинмониторингу и Следственному комитету, передает РБК.

Представитель аппарата Григоренко и Росфинмониторинг сообщили, что обращение Попова рассмотрят в соответствии с установленными процедурами.

Издание уточнило, что поводом для обращения стали участившиеся случаи мошенничества при покупке или продаже жилой недвижимости. Тенденцию зафиксировали участники отраслевого объединения, говорится в документе. Продавцы и покупатели в большинстве случаев теряют как объекты, так и деньги. При этом одним из условий, способствующих использованию таких схем, является возможность проводить расчеты наличными.

В случае использования такого метода оплаты невозможно отследить передачу денежных средств, а затем подтвердить выполнение условий договора купли-продажи, обратил внимание глава Союза. По его словам, покупка или продажа объекта с использованием наличных упрощает реализацию мошеннических схем. К тому же этот способ оплаты используется в ситуациях, когда владелец квартиры не осознает, что продает квартиру под давлением мошенников.

Однако в Гражданском кодексе нет запрета на использование наличных средств при заключении договоров купли-продажи между физическими лицами, отметил Попов. В связи с этим он предложил внести изменение в кодекс, которое установит безналичный расчет в качестве единственного способа оплаты при продаже жилой недвижимости. В документе указано, что при несоблюдении условия сделка будет недействительна. При этом поправка не коснется сделок с квартирами в новых домах.

Попов считает, что перевод всех расчетов по договорам в цифровой формат позволит уменьшить вероятность мошенничества. Вместе с тем для обеспечения безопасности участников сделки важно укреплять меры защиты, повышать финансовую осведомленность граждан и улучшать законодательство в области недвижимости и риелторской деятельности.

В свою очередь, эксперт Михаил Бурмистров напомнил, что наличные деньги – законное средство платежа в России. С учетом развития банковской инфраструктуры и возможностей нотариусов в проведении операций, исключать наличные из сделок по недвижимости пока преждевременно, подчеркнул он и добавил, что изменения могут быть рассмотрены, хотя в настоящий момент они чересчур радикальны.

Ранее россиянам рассказали о возможности столкнуться с мошенниками при аренде жилья в путешествии. Агент по недвижимости Владимир Шмелев объяснил, что аферисты могут предоставлять ненастоящие фото квартиры, поэтому рекомендуется попросить провести онлайн-экскурсию. Кроме того, туристов иногда несправедливо обвиняют в поломке мебели и техники. Чтобы этого избежать, необходимо заключать акт приема-передачи помещения, добавил Шмелев.