Риелтор Перескокова объяснила, какие квартиры не стоит брать в аренду

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Отказ собственника жилья от оформления договора и сдача недвижимости третьим лицом без документов – в числе условий, при которых стоит отказаться от аренды квартиры. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Она напомнила, что в некоторых квартирах могут быть протечки и тараканы, поэтому перед арендой стоит внимательно осмотреть помещение и проверить коммуникации. Плюс не будет лишним выяснить, насколько тихие и спокойные соседи живут рядом.

"В новых домах об обстановке можно узнать у консьержа. У него же стоит аккуратно поинтересоваться и о собственнике квартиры. Также нужно обязательно проверить его документы", – указала эксперт.





Наталья Перескокова риелтор Если квартиру сдает третье лицо, у него должна быть нотариально оформленная доверенность. В ее подлинности можно удостовериться по QR-коду. Если же у третьего лица не было документов, это чревато тем, что придет собственник и попросит освободить жилплощадь.

Когда у недвижимости несколько владельцев, необходимо, чтобы с ее сдачей в аренду был согласен каждый из них. В противном случае один из сособственников имеет право выгнать нанимателя, предупредила Перескокова.

"Также важно заключить договор: без него наниматель абсолютно бесправен, и его могут попросить освободить помещение в любое время", – отметила риелтор.

Ранее россиян предупредили о риске столкнуться с мошенниками при аренде жилья в путешествии. По словам агента по недвижимости Владимира Шмелева, аферисты могут предоставлять ненастоящие фото квартиры, поэтому рекомендуется попросить провести онлайн-экскурсию. Кроме того, туристов иногда несправедливо обвиняют в поломке мебели и техники. Чтобы этого избежать, необходимо заключать акт приема-передачи помещения, добавил Шмелев.

