Риелтор назвала три причины отказа банка в ипотеке

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Банк может отказать в ипотеке из-за недостоверной информации в заявке, низкого дохода и наличия неоплаченных штрафов. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Она напомнила, что кредитная организация тщательно проверяет всю информацию и сведения, которые подает потенциальный заемщик, прежде чем одобрить заявку на ипотеку.

"Очень важно давать правдивую информацию о доходе, работодателе и составе семьи. Например, у человека есть трое детей. Они считаются иждивенцами. Но в заявке потенциальный заемщик указывает, что никаких детей у него нет. Естественно, банки выявляют такую неточность и тут же дают отказ в выдаче кредита. Поэтому нужно внимательно относиться к данным, которые указываются в заявке", – подчеркнула специалист.





Наталья Перескокова риелтор Также банки проверяют наличие задолженностей по оплате штрафов и налогов. То есть если заемщик игнорирует взыскания от ГИБДД или является должником по исполнительному производству, например не платит алименты ребенку, то здесь кредитная организация также может дать отказ.

Кроме того, не одобрить займ могут из-за слишком низкого дохода заявителя. "Банки смотрят на показатель долговой нагрузки, и если он получается очень высоким, могут дать отказ. Поэтому нужно указывать все источники дохода. К примеру, вы ведете блог и получаете с этого какие-то деньги. Конечно, это все нужно сообщить, потому что это повышает лояльность банка к заемщику", – заключила Перескокова.

Ранее были названы случаи, в которых не следует оформлять кредит. В частности, не рекомендуется брать деньги на необдуманные покупки, так как впоследствии за них придется долго расплачиваться. Кроме того, нужно избегать займов под чужим влиянием, например в виде окружения или рекламы.

