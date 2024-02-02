02 февраля, 14:14Общество
Риелтор назвала три причины отказа банка в ипотеке
Фото: 123RF/fabiobalbi
Банк может отказать в ипотеке из-за недостоверной информации в заявке, низкого дохода и наличия неоплаченных штрафов. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова.
Она напомнила, что кредитная организация тщательно проверяет всю информацию и сведения, которые подает потенциальный заемщик, прежде чем одобрить заявку на ипотеку.
"Очень важно давать правдивую информацию о доходе, работодателе и составе семьи. Например, у человека есть трое детей. Они считаются иждивенцами. Но в заявке потенциальный заемщик указывает, что никаких детей у него нет. Естественно, банки выявляют такую неточность и тут же дают отказ в выдаче кредита. Поэтому нужно внимательно относиться к данным, которые указываются в заявке", – подчеркнула специалист.
Кроме того, не одобрить займ могут из-за слишком низкого дохода заявителя. "Банки смотрят на показатель долговой нагрузки, и если он получается очень высоким, могут дать отказ. Поэтому нужно указывать все источники дохода. К примеру, вы ведете блог и получаете с этого какие-то деньги. Конечно, это все нужно сообщить, потому что это повышает лояльность банка к заемщику", – заключила Перескокова.
Ранее были названы случаи, в которых не следует оформлять кредит. В частности, не рекомендуется брать деньги на необдуманные покупки, так как впоследствии за них придется долго расплачиваться. Кроме того, нужно избегать займов под чужим влиянием, например в виде окружения или рекламы.
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