Россиянам рассказали об оставшихся в 2024 году льготных ипотеках

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В этом году россияне смогут воспользоваться сразу несколькими льготными ипотечными программами: сельской, дальневосточной, арктической и ипотекой для IT-специалистов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирину Радченко.

По ее словам, сельская ипотека под 3% годовых принята бессрочно. Ее можно оформить для готового жилья, не только на новостройки в населенных пунктах меньше 50 тысяч населения.

"Есть арктическая ипотека и дальневосточная под 2%, которые действуют до 2030 года. Есть ипотека для айтишников под 5% в городах-миллионниках, также введенная в прошлом году. Она действует до 2025 года, и, я думаю, ее наверняка продлят", – поделилась эксперт.

Радченко напомнила, что льготную ипотеку для семей с двумя детьми можно оформить до 2025 года. При этом до 1 июля текущего года эта программа действует только на новостройки, утончила она. Однако, продолжила эксперт, некоторые нюансы демонстрируют, что ее постепенное сворачивание уже стартовало.

Говоря о первоначальном взносе, она напомнила, что он был повышен до 30% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В два раза уменьшили размер кредита, подчеркнула она.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что жилищные займы в России могут стать "предметом роскоши". Он связал это с законопроектом, который может принять российский Центробанк. Согласно инициативе, регулятор сможет ограничивать кредитным организациям выдачу ипотеки.

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