Риелтор рассказал, какие квартиры опасно покупать

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Слишком низкая стоимость квартиры, ее частая перепродажа и невозможность встретиться с собственником жилья должны насторожить покупателя. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"Если квартира, которую вы смотрите, последние год-два или три несколько раз переходила из рук в руки, нужно задуматься, почему это могло произойти. Также должно насторожить, если жилье продается по заниженным ценам и хозяева не хотят выходить на сделку по реальной рыночной стоимости", – перечисляет специалист.

Кроме того, опасно приобретать квартиры, продажа которых происходит по доверенности, и если покупателю не показывают собственника, в том числе не дают с ним встретиться.





Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов В перечисленных случаях речь может идти о наличии дефекта права, кто-то кого-то обманул. В дальнейшем существует риск, что вы просто потеряете квартиру и деньги, если приобретете эту недвижимость.

Можно задать ряд наводящих вопросов собственнику такого жилья или его представителю. "Почему они продают, что в этом районе есть интересного, чем этот район знаменит, какая у него история. Вот такого рода вопросы, в принципе, позволяют более тщательно проанализировать реальные интересы человека, который продает", – отметил эксперт.

В свою очередь, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с Москвой 24 посоветовал желающим приобрести недвижимость обязательно проводить юридическую экспертизу перед покупкой. "Не существует таких квартир, которые можно покупать не глядя, считая, что все хорошо. Все равно нужна хотя бы минимальная юрэкспертиза", – подчеркнул он.

Ранее были названы способы, которые помогут сэкономить при покупке жилья. Специалисты советуют хранить денежные средства на депозите, а также отслеживать акции и скидки на сайтах застройщиков. Кроме того, квартиру не стоит покупать в конце года, а лучше действовать в январе или летом. Именно тогда действуют скидки на недвижимость. Таким образом, у россиян есть шанс сэкономить до 15% стоимости жилплощади.

