Эксперт рассказал о способах сэкономить при покупке квартиры в России

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Покупка жилья в конце года является нелучшим решением, уверен президент региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. В эфире радио Sputnik он рассказал, как сэкономить до 15% на приобретении квартиры в России.

"Себестоимость квадратного метра объективно выросла во всех регионах. Снижение цен может происходить только за счет снижения маржинальности девелопера", – подчеркнул он.

Исходя из этого, обвала цен на рынке новостроек не планируется. При этом также нет предпосылок к снижению цен на вторичное жилье, которое подорожало на 8,6% за год.

Больше всего в Москве выросли цены на однокомнатные квартиры. Сейчас такая недвижимость обойдется в среднем в 11 миллионов рублей. Это уменьшило спрос, но цены остались на месте, подчеркнул Кулаков.

Эксперт советует будущим обладателям жилья хранить свои финансы на депозите и вести поиск подходящих вариантов для покупки. Цены на стройматериалы и стоимость жилья выросли, однако из-за сокращения спроса застройщик будет прибегать к акциям по снижению цен и будет предлагать рассрочку или пониженные ставки по кредиту.



"При этом акции, как правило, у каждой компании формируются в зависимости от ее задач. Допустим, надо продать последние нераспроданные квартиры в уже сданном доме или привлечь необходимое количество клиентов на этапе котлована", – сказал он.

Поэтому лучшими месяцами для покупки выгодных квартир от девелоперов будет январь и летние месяцы, так как летом отмечается сезонный спад спроса и рост скидок. А в период январских праздников покупатель может получить дисконт в размере от 5 до 15% от стоимости жилья, считает эксперт.

Другой специалист уверен, что некоторые субъекты России могут столкнуться с переизбытком квартир в новых домах. Это мнение руководителя комитета по аналитике российской гильдии управляющих и девелоперов Михаила Хорькова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Переизбыток нового жилья может сложиться там, где рынок зависел не столько от текущих жилищных потребностей, сколько от желания инвестировать", – уверен он.

Хорьков привел в пример Санкт-Петербург, Краснодарский край и Подмосковье. Но в России есть и другие субъекты, где быстрый рост объемов введенных новостроек почти равен количеству совершенных сделок. Это Тюмень и Екатеринбург, где одинаково высоки предложение и продажи, подчеркнул он.

По словам эксперта, спрос еще поддерживается низкими ставками по ипотечным кредитам с государственной поддержкой. Однако, когда программы будут свернуты, эта проблема выйдет на передний план.

Грамотная выплата ипотеки поможет сэкономить при покупке квартиры, заявила ранее замруководителя ипотечного департамента одной федеральной компании Татьяна Решетникова. По ее словам, имеет смысл брать максимально одобренную банком сумму кредита с самым наименьшим первоначальным взносом. Затем наличные деньги стоит положить на вклад под высокие проценты.

Спрос на вторичное жилье снизился в Москве