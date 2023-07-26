Сервис отчетов о недвижимости "Прозрачная сделка" заработал на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На mos.ru заработал сервис "Прозрачная сделка", который позволяет пользователям создавать отчеты о своей недвижимости и с помощью ссылки или QR-кода делиться ими с покупателями или арендаторами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Главное опасение всех участников сделок с недвижимостью – страх быть обманутым. <...> Москва создала цифровой сервис "Прозрачная сделка", чтобы помочь горожанам подготовиться к покупке или аренде квартиры. Он содержит уже проверенные сведения из городских информационных систем, <...> чтобы подтвердить подлинность данных в объявлении и документах", – отметил замглавы столичного департамента информтехнологий Борис Фролов.

В свою очередь, глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко добавил, что новым сервисом горожане могут пользоваться как для самостоятельных сделок по покупке недвижимости, так и для сделок, которые проходят с участием риелтора. Отмечается, что отчет содержит общую информацию об объекте, например его площадь, количество собственников и наличие каких-либо обременений.

Чтобы воспользоваться сервисом, собственнику необходимо иметь заполненный профиль на mos.ru с подтвержденной информацией о том, что он является хозяином определенного объекта. Можно выбрать краткий или полный отчет. Последний отличает наличие личных, в том числе паспортных, данных собственника, при этом от свободного просмотра третьими лицами он защищен паролем.

"Прозрачная сделка" дает возможность подтвердить информацию о себе не только собственникам, но и арендаторам с покупателями. В их отчете, доступ к которому также осуществляется по паролю, будет содержаться информация о регистрации, паспортные данные, а также ФИО.

Отмечается, что при создании отчета можно оставить различные комментарии, указать контактный номер телефона и выбрать время, в течение которого отчет будет доступен. После его формирования появится ссылка, которую можно отправить для ознакомления другому человеку. Код доступа – в случае с полными отчетами – будет указан в названии документа.

Ранее на mos.ru заработал сервис "Мой питомец". Он предоставляет хозяевам доступ к медкартам животных, в частности информации о вакцинации и анализах, другим их сведениям, рекомендациям, а также дает полезные советы по уходу и предоставляет адреса ветклиник, зоогостиниц, приютов и площадок для выгула.



В Москве для хозяев домашних животных заработал сервис на mos.ru