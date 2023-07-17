Минобрнауки разрешило оформлять ученые звания через портал "Госуслуги"

Фото: depositphotos/liliya

Ученые звания профессора и доцента теперь можно оформить через портал "Госуслуги", сообщается на сайте министерства науки и высшего образования РФ.

"Теперь руководители вузов и научных организаций смогут оформить все документы в электронном виде и передать их в Минобрнауки России через портал "Госуслуги". При этом процесс рассмотрения заявлений министерством будет проходить с такой же тщательностью, как и при подаче на бумажном носителе", – говорится в сообщении.

Традиционная форма у заявителей, которыми являются вуз или научная организация, сохранится. Они могут заполнить форму в ФИС ГНА и направить аттестационное дело на бумажном носителе.

Ранее стало известно, что на "Госуслугах" появилась функция подать заявление на переход в 10-й класс. К сервису подключено 36 тысяч образовательных учреждений в 79 регионах. Для подачи заявления его следует заполнить и отправить через портал.

Прием документов в вузы стартовал на портале госуслуг