Собянин рассказал о начале работы сервиса "Мой питомец" на портале mos.ru

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На портале mos.ru заработал новый сервис "Мой питомец", который предоставит хозяевам доступ к картам животных, их сведениям, рекомендациям и даст полезные адреса. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Теперь у владельцев появилась возможность получить доступ к электронной амбулаторной карте своего питомца. Она содержит сведения о посещении ветеринара, вакцинациях, результаты исследований в государственных ветклиниках", – отметил он.

Мэр добавил, что москвичи также могут добавлять в карту данные о приемах в частных клиниках самостоятельно, чтобы ко всем необходимым документам питомца всегда был доступ.

В разделе "Жизненные ситуации" граждане найдут статьи, которые подробно ответят на повседневные вопросы людей, содержащих животных. В разделе уже были опубликованы более 40 статей по 10 ключевым тематикам, подчеркнул Собянин.



Актуальные адреса, где находятся площадки для выгула собак, приюты для животных, перечень ветеринарных клиник, центры бесплатной вакцинации и зоогостиницы, можно найти в разделе "Информационная карта", резюмировал он.

Ранее Собянин сообщал об открытии более 120 пунктов вакцинации на площадках для выгула собак этим летом. Он подчеркнул, что процедура является бесплатной и не требует записи.



Мэр добавил, что столичные ветеринары следят за профилактикой опасных заболеваний, в том числе общих для животных и человека. Каждый год в Москве организовывают масштабную кампанию по вакцинации питомцев. С начала 2023 года в столице привили свыше 200 тысяч животных.



"Жизнь в большом городе": содержание животных