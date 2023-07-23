В ГД рассказали, как сэкономить на недвижимости

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме посоветовали снимать с учета несуществующие объекты недвижимости ради экономии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата ГД от КПРФ Сергея Гаврилова.

Он объяснил, что собственник имущества обязан платить на него налоги. Лицо, указанное в ЕГРН в качестве собственника, будет должно это делать даже за несуществующий объект, пока зарегистрированное право признается существующим. Поэтому, сняв такой объект с учета, можно сэкономить.

Гаврилов поделился, что многие собственники сносят постройку, оставляют фундамент и не исключают объект из ЕГРН. Затем они просто забывают о нем, заключил парламентарий.

Ранее комитет Совфеда по экономической политике предложил Росреестру вместе с Минстроем создать в РФ сервис для получения управляющими компаниями необходимых сведений из ЕГРН для дальнейшей работы с конкретными должниками за услуги ЖКХ.

До этого Росреестр по Москве выявил более 30 тысяч записей о правообладателях, у которых отсутствует уникальный номер СНИЛС в ЕГРН. В ведомстве подчеркнули, что отсутствие документа влечет за собой некорректное отображение объекта недвижимости в сервисах и при заказе онлайн-выписок на портале "Госуслуги".

"Деньги 24": новые правила выдачи выписок из ЕГРН