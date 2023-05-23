В Совфеде предложили дать управляющим компаниям доступ к ЕГРН для взыскания долгов по ЖКХ

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил Росреестру вместе с Минстроем создать в России сервис для получения управляющими компаниями необходимых сведений из ЕГРН для дальнейшей работы с конкретными должниками за услуги ЖКХ. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, по словам главы комитета Совфеда Андрея Кутепова, сенаторы также предложили рассмотреть возможность установления административной либо уголовной ответственности за неправомерное использование подобных сведений управляющими компаниями.

Эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук заявил, что актуальные данные из ЕГРН помогут управляющим компаниям правильно рассчитывать квитанции за ЖКХ, а также устанавливать, на кого именно подать в суд в случае накопления жильцом задолженности по жилищным услугам.

Помимо этого, данные сведения позволят управляющим компаниям определить, кто имеет право голосовать на общем собрании жильцов.

Тем не менее, считает эксперт, безопасность персональных данных граждан должна стоять выше удобства взыскания долгов УК.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50 процентов студентам, которые снимают жилье.

До этого стало известно, что гражданам России хотят упростить процесс получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг: вместо сбора большого пакета документов будет достаточно одного заявления на портале "Госуслуги".