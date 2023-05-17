Собянин: Москва начала подготовку к следующему отопительному сезону

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве начались мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону. Специалисты планируют успеть до 1 сентября протестировать все оборудование и при необходимости отремонтировать его, поделился Сергей Собянин.

По его словам, из-за подобных проверок в столице уже 12 лет осенне-зимние периоды проходят без аварий.



"Сейчас проводим гидравлические испытания на трубопроводах – всего протестируем больше 17 тысяч километров тепловых сетей. Это крайне важная работа для бесперебойного теплоснабжения в холодное время года, и именно из-за нее необходимо летом отключать горячую воду", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник поделился, что к новому сезону за 3,5 месяца специалисты подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающие станции, свыше 22 тысяч тепловых пунктов. Кроме того, работники проверят тепловые станции и малые котельные, а также коммунальную технику и 139 автобаз для нее.

Ранее стало известно, что в Москве начались плановые отключения горячей воды. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, специалисты проверят свыше 17 тысяч километров сетей.

