Эксперт оценил идею предоставить студентам скидку на оплату услуг ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Идея предоставить студентам, арендующим жилье, скидку в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг правильная, заявил политолог Антон Орлов.

Эксперт добавил, что те студенты, которые снимают жилье, вынуждены часто заниматься подработкой во время занятий, из-за чего страдает качество их обучения.

"Как следствие, выпускники учебных заведений не готовы к работе по специальности, так как из-за решения бытовых вопросов вынуждены были тратить время на зарабатывание денег, а не получение знаний, умений и навыков", – цитирует его RT.

По словам Орлова, поддержка государства для учащихся приобретает особую ценность.

Ранее с предложением подобной скидки выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что, согласно законодательству, нуждающимся студентам предоставляется жилье в общежитиях при наличии жилого фонда у образовательных организаций. Но в случае отсутствия мест студенты и их родители должны тратить средства на аренду жилого помещения.

До этого Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в РФ. Согласно документу, предусматривается два уровня высшего образования в России: базовое и специализированное. Аспирантура будет считаться этапом профессионального образования.

Реформирование высшего образования в России начнется уже в этом году