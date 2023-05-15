В Госдуме предложили предоставить арендующим жилье студентам скидку на оплату услуг ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50 процентов студентам, которые снимают жилье. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По словам Власова, основной проблемой иногородних студентов средних специальных и высших учебных заведений является поиск жилья на период обучения. Согласно законодательству, нуждающимся студентам предоставляется жилье в общежитиях при наличии жилого фонда у образовательных организаций.

Парламентарий добавил, что в случае отсутствия мест студенты и их родители должны тратить средства на аренду жилого помещения.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющим возможности проживать в общежитии образовательной организации", – сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по изменению системы высшего образования коснется уже обучающихся студентов, чьи университеты принимают участие в проектах, и абитуриентов, которые планируют поступать в этом году.

Отмечается, что система призвана помочь и создать для выпускников и студентов новые возможности, а не препятствовать им.



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