Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России. Документ размещен на портале правовой информации.

Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Помимо этого, проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры. Она будет считаться этапом профессионального образования.

Пилотный проект будет запущен в шести высших учебных заведениях, в том числе в Московском авиационном институте (МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС и Московском педагогическом государственном университете (МПГУ). Его реализация запланирована на 2023–2024 учебный год. В целом пилотный проект реформы высшего образования в стране будет организован в период с 2023 по 2026 год, следует из документа.

При этом, согласно документу, образование в магистратуре, полученное после выпуска из аспирантуры, не будет котироваться в России как второе высшее.

Ранее в России предложили исключить английский язык из школьной программы.

Как пояснил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев от партии "Единая Россия", выдвинувший инициативу, школьное образование должно быть направлено на поддержание морального здоровья ребенка. По его мнению, английский приобрел статус международного языка только из-за навязывания его со стороны западных стран.



В Госдуме предложили исключить английский язык из школьной программы