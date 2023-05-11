Минпросвещения РФ представит новый учебник по обществознанию в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый учебник по обществознанию будет разработан в России в 2024 году. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

"Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким псевдолиберальным. Сейчас мы делаем акцент на настоящее и непреходящие ценности общества", – цитирует Кравцова ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали, что завершение подготовки и дальнейшая апробация новых учебников по истории запланированы на 1 сентября этого года. В ведомстве поделились, что пособия объединят в себе всеобщую и российскую историю.

Кроме того, Минпросвещения представит специальные курсы для повышения квалификации учителей. Это поможет им обучать детей в соответствии с новыми стандартами. Проведение курсов запланировано на 2023–2024 учебный год.

В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделом о СВО