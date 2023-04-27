В РФ планируют начать апробацию новой системы высшего образования в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки РФ хочет начать апробацию новой системы высшего образования на некоторых университетах уже в этом году. Об этом на пресс-конференции рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

По его словам, новые наработки всегда следует проверять через пилотную апробацию в тех или иных вузах. Лучше всего, чтобы эти университеты находились в разных регионах, указал министр. Также этому может помочь проверка в разных специализациях вузов.

Вместе с этим он заявил, что в этом году не будет каких-либо изменений при приеме, которые касаются перехода на новую систему высшего образования в РФ.

"В этом году выпускники смогут поступить на все те специальности и направления, все те программы, которые были обнародованы <...> еще осенью 2022 года и никаких кардинальных изменений не будет ни по набору ЕГЭ, ни по количеству программ", – цитирует Фалькова РИА Новости.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что после появления соответствующих учебников в школах России в ЕГЭ внесут задания по спецоперации на Украине. Обновленную информацию включат в программу 10-го класса, поэтому контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации по истории скорректируют.