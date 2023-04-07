Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ на 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Разработан проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по каждому предмету на 2023 год. Соответствующий приказ министерства просвещения РФ был опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что Рособрнадзор также принимал участие в разработке проекта.

На 26 мая запланировано проведение ЕГЭ по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку пройдет 29 и 30 мая, а по математике – 1 и 2 июня. В этом году для сдачи этих двух предметов решили выделить дополнительные дни. Это позволит распределить выпускников и сохранить изначально запланированное количество пунктов для сдачи ЕГЭ.

Историю и физику будут сдавать 5 июня, обществознание – 8 июня, биологию – 13 июня, информатику – 19 и 20 июня. Экзамены по иностранным языкам пройдут 13, 16 и 17 июня.

Ранее в министерстве рассказали, что в текущем году никаких изменений в ЕГЭ вноситься не будет. В ведомстве отметили, что изменения контрольных измерительных материалов, которые вносят ежегодно, помогают развивать работу с информацией и умение делать выводы. При этом изменения в содержательной части ЕГЭ были незначительными.



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