В Минпросвещения РФ заявили, что в ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет

Фото: Москва 24/Лидия Широнин

В 2023 году не будут внесены изменения в единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщается на странице Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте".

"В ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет. Об этом в эфире еженедельной онлайн-программы Образовательная среда рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что изменения контрольных измерительных материалов, которые вносят ежегодно помогают развивать работу с информацией и умение делать выводы. Там же добавили, что изменения в содержательной части ЕГЭ были незначительными. Еще до сентября преподаватели и выпускники были с ними ознакомлены.

По словам Решетниковой, если произойдет отмена ЕГЭ и возвращение к советской системе поступления в высшие учебные заведения, увеличится количество экзаменов, которые необходимо сдать выпускникам.

Решетникова отметила, что не будет единых прозрачных и понятных правил игры, действующих по всей России, а также не будет единой информации, спецификаций и демоверсий экзаменационных материалов, одинаковых условий проведения экзаменов и согласованной оценки работ абитуриентов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчетом о работе правительства РФ заявил, что отмена единого государственного экзамена требует обсуждения, поскольку данный формат тестирования остается важным социальным лифтом для учащихся в РФ.

Он подчеркнул, что именно формат единого экзамена дает молодым россиянам из отдаленных регионов страны возможность поступать в ведущие российские вузы.



Мишустин призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

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