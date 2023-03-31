Минцифры и Рособрнадзор планируют перезапустить ГИС ЕГЭ в текущем году

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Минцифры и Рособрнадзор собираются в 2023 году перезапустить государственную информационную систему Единого госэкзамена, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе итоговой коллегии Минпросвещения.

Также, по его словам, в течение 2–3 лет ее планируется модернизировать и перевести на отечественные технологии.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отмена единого государственного экзамена требует обсуждения, поскольку данный формат тестирования остается важным социальным лифтом для учащихся в РФ.

Он подчеркнул, что именно формат единого экзамена дает молодым россиянам из отдаленных регионов страны возможность поступать в ведущие российские вузы. В связи с этим при обсуждении отмены ЕГЭ следует предлагать и рассматривать альтернативные варианты, подытожил премьер.

После решения РФ выйти из Болонского процесса вопрос об отмене ЕГЭ поднимался в российском обществе неоднократно. В частности, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий допускал, что в рамках возвращения к традиционной системе образования от экзамена постепенно могут отказаться.

Тем не менее в целом российские власти не считают отказ от ЕГЭ целесообразным. Например, Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что, несмотря на наличие отрицательных сторон такого формата оценивания знаний школьников, он все же открывает для детей большое количество возможностей.



Владимир Путин усомнился в эффективности отмены ЕГЭ

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