Предложения по изменению системы высшего образования в РФ будут готовы к лету – Фальков

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Более конкретные предложения касательно изменения системы высшего образования в России будут сформированы к лету этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

По его словам, в данный момент прорабатываются и обсуждаются подходы к тому, что именно планируется совершенствовать в системе образования.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) дал возможность повысить в России доступность высшего образования. В ведомстве также подчеркнули, что решение об отмене ЕГЭ не может быть принято без широкого обсуждения и учета мнений родителей и школьников.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о необходимости все взвесить перед принятием решения об отмене ЕГЭ.

Владимир Путин усомнился в эффективности отмены ЕГЭ

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