Учебник истории с разделом про СВО будет готов к началу нового учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Учебник истории с разделом про спецоперацию на Украине будет готов к началу нового учебного года. Сначала его предоставят ученикам старших классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сейчас идет работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов", – цитирует его ТАСС.

До этого Кравцов рассказал, что у школ будет время, чтобы перейти на новые учебники истории. Он уточнил, что образовательные учреждения еще некоторое время могут работать по старому учебнику, который был рекомендован федеральным перечнем.

Ранее министр просвещения рассказал, что новый учебник с разделом про СВО может появиться в школах России уже с 1 сентября. При этом он уточнил, что издание для старшеклассников будет готово уже в марте.

В свою очередь, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала это решение важным и своевременным. Такую историю должны знать все дети, начиная с первого класса, считает она.

Учебник по истории с разделом о СВО начнут использовать в школах с 2024–2025 учебного года

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