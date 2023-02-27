Школам в России дадут время для перехода на новые учебники истории – Кравцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что у школ будет время, чтобы перейти на новые учебники истории. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, в правительстве было большое совещание по данному вопросу.

"Еще раз проговаривали, направим соответствующие методические разъяснения, что школы могут переходить на новый учебник, но все равно будет переходный период", – подчеркнул министр.

Кравцов уточнил, что образовательные учреждения еще некоторое время могут работать по старому учебнику, который был рекомендован федеральным перечнем. Если позволяют средства, уже можно закупить новое издание, добавил он.

"У нас есть определенный срок пользования учебником. То есть, когда этот срок заканчивается – начинают пользоваться новым", – резюмировал глава министерства.

Ранее Кравцов рассказал, что новый учебник с разделом про СВО может появиться в школах России уже с 1 сентября. При этом он уточнил, что издание для старшеклассников будет готово уже в марте.

Позже основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала это решение важным и своевременным. По ее мнению, такую историю должны знать все дети начиная с первого класса.



Учебник по истории с разделом о СВО начнут использовать в школах с 2024–2025 учебного года

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