Фото: depositphotos/catkorn

В столичных книжных магазинах появились карты России с новыми регионами – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщает РБК.

Издательство "Атлас Принт" отмечает, что были выпущены настенные карты России, Евразии и мира, кроме того, атлас мира с новыми регионами, которые вошли в состав РФ.

Также в издательстве уточнили, что на картах отмечаются административные границы, подконтрольные украинской армии. Начали поступать такие карты магазины в начале этой неделе.

В сети "Читай-город – Буквоед" сообщили, что карты с новыми регионами поступают от издательств "Руз Ко", "Геза Ком", "Атлас Принт" и "ГеоДом". В свою очередь, корреспондент РБК нашел в нескольких магазинах этой сети карты, сделанные "Геза Ком".

Главный редактор издательства "Карта TD" ("Геза Ком") Марина Ропотова рассказала, что обновленная карта напечатана пока малым тиражом. Сейчас ожидается появление большей информации о субъектах.

Гендиректор издательства "Атлас Принт" Юрий Суханов рассказал, что в конце 2022 года некоторые торговые сети перестали заказывать любые карты из-за обсуждения и принятия в первом чтении Госдумой закона "О противодействии экстремистской деятельности".

"Конечно, это перестраховка. Все учебные атласы и карты, которые используются в настоящее время, изданы до последних территориальных изменений. Тем не менее есть крупные торговые сети, готовые продавать только обновленные карты с новыми границами России", – рассказал Суханов.

Также он отметил, что запрашивал информацию у ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" Росреестра, а также делал запрос на имя руководителя Росреестра, где ему сообщили, что новые границы изображаются на картах исходя из Конституции, которая гласит, что границы новых регионов, сопряженных с территорией другого государства, являются госграницей России.

Частные книжные компании будут делать заказы новых карт только после того, как законодательно установят границы страны и решат вопрос о принадлежности новых субъектов к федеральным округам.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения России актуализирует карты в школьных учебниках по географии с учетом новых регионов.

Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что будут приняты новые программы по шести школьным предметам.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!