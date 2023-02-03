Фото: Агентство "Москва"

Студенты вузов РФ с 1 сентября начнут изучать цели СВО на Украине, соответствующий документ опубликован на сайте Минобрнауки РФ.

"Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", – указано в документе.

Проект утвержден 2 февраля, однако соответствующее обучение начнется с 1 сентября этого года.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что документ включает содержательный минимум, который должен усвоить каждый студент.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ утвердило концепцию преподавания истории в вузах, которая охватывает период до 2022 года. В курс в том числе войдет отраслевая, региональная и всемирная история.

С 1 сентября текущего года изучение истории в высших учебных заведениях России станет обязательным, на этот предмет будет отводиться не менее 144 часов.



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